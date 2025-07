Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Suche nach vermisstem Jungen endet tragisch ---

Diepholz (ots)

Eine Vermisstensuche am heutigen Nachmittag in Syke Barrien endete tragisch. Ein 13-jähriger Junge wurde am heutigen Nachmittag durch seine Familie als vermisst gemeldet. Die Polizei und Rettungskräfte starteten umgehend mit der Personensuche. Hierzu wurden unter anderem Fährtenspürhunde angefordert. Im Rahmen der Personensuche konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei gegen 17:30 Uhr ein lebloser Junge im Mühlenteich in Barrien festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte konnte der leblose Junge als der vermisste 13-Jährige identifiziert werden. Bereits beim Auffinden waren keine Vitalzeichen mehr festzustellen. Die Polizei befasst sich nun mit den weiteren Ermittlungen zur genauen Todesursache. Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden.

