Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Diepholz ---

Diepholz (ots)

Diepholz / Bremen - Mordkommission "Container" nimmt zwei Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt fest

Einen Ermittlungserfolg können die Staatsanwaltschaft Verden und die Mordkommission (Moko) "Container" der Polizeiinspektion Diepholz vermelden.

Am 05.04.2025 sind in Stuhr-Seckenhausen Schüsse aus einem fahrenden PKW heraus auf zwei 54 und 67 Jahre alten Männer abgegeben worden. Durch intensive Ermittlungen der in der PI Diepholz eingerichteten Moko "Container" konnten zwei Tatverdächtige aus Bremen identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ ein Richter beim Amtsgericht Verden Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die 27 und 33 Jahre alten Männer.

Die beiden dringend Tatverdächtigen konnten bei einem gezielten Zugriff am Nachmittag des 22.07.2025 in Bremen und Stuhr vorläufig festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. An den operativen Maßnahmen waren Einsatzkräfte der Polizei Bremen, der Polizei Hamburg und der Polizeiinspektion Diepholz beteiligt.

Die Tatverdächtigen wurden heute dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nach Verkündung de Haftbefehle nunmehr in Untersuchungshaft.

Weitere Details können derzeit aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell