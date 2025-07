Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Firma - Twistringen, Körperliche Auseinandersetzung auf dem Schützenfest - Diepholz, Sachbeschädigung an PKW ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Firma

Unbekannte drangen in der Sonntagnacht, zwischen 00:00 Uhr und 04:30 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße ein und betraten mehrere Räumlichkeiten. Das Stehlgut kann noch nicht genau benannt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, melden.

Twistringen - Körperliche Auseinandersetzung auf dem Schützenfest

Am Sonntagmorgen, um 03:09 Uhr, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf dem Gelände des Schützenfestes Twistringen gerufen. Da sich etwa 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt haben sollen, wurde der Einsatzort durch die Polizei mit einem hohen Kräfteansatz angefahren. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die beiden Streitparteien bereits vom Gelände in unterschiedliche Richtungen entfernt. Im Umfeld des Schützenfestes konnten lediglich drei Personen angetroffen und befragt werden. Ein Ermittlungsverfahren zur Aufklärung des Sachverhalts wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden.

Diepholz - PKW zerkratzt

Am vergangenen Wochenende (Freitag bis Sonntag) wurde ein in der Straße Klattenberg geparkter Kleinwagen der Marke Toyota zerkratzt. Der noch unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden von schätzungsweise 2.500EUR. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, entgegen.

