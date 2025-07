Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 20.07.2025

Weyhe - Raub am Bahnhof Kirchweyhe

Am 19.07.2025 kam es um 06:28 Uhr am Bahnhof in Kirchweyhe zu einer versuchten Raubtat. Das 26-jährige männliche Opfer aus Weyhe wurde zunächst vom Täter angesprochen. Kurz darauf hat er versucht, dem Opfer mit Gewalt die Bauchtasche und den Rucksack zu entwenden, konnte jedoch flüchten. Ein 19-jähriger Weyher, auf den die Täterbeschreibung passte, wurde kurz nach der Tat in Tatortnähe durch die Polizei festgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, Hinweise unter der 0421-80660 mitzuteilen.

Stuhr - Brand eines Pkw

Am 20.07.2025 ist in der Gottlieb-Daimler-Straße um 04:42 Uhr ein auf dem Parkstreifen abgestellter Pkw gemeldet worden, welcher in Brand geraten ist. Bei Eintreffen der Beamten stand dieser bereits in Vollbrand. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, die mutmaßlich kurz vorher von einem anderen, in Tatortnähe geparkten, Pkw abmontiert worden sind. Die Brandursache ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Weyhe unter der 0421-80660 mitzuteilen.

Weyhe - Trunkenheit im Verkehr

Am 20.07.2025, um 02:15 Uhr, kontrolliert eine Streife der Polizei Weyhe in der Angelser Straße einen 48-jährigen Fahrer eines Porsche aus Weyhe. Im Rahmen dessen wird festgestellt, dass dieser einen Atemalkoholgehalt von 1,43 Promille aufweist und absolut fahruntüchtig ist. Bei diesem wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen.

Weyhe - Trunkenheit im Verkehr

Am 20.07.2025, um 04:10 Uhr, kontrolliert eine Streife der Polizei Weyhe in der Streitheide einen 58-jährigen Fahrer eines Jaguar aus Weyhe. Im Rahmen dessen wird festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Diesem wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bassum - Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am 19.07.2025, gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 68-jähriger aus Bremen mit seinem Pkw die Kreisstraße 103 in Richtung B 61 und bog im dortigen Einmündungsbereich auf die B 61 in Fahrtrichtung B 51 ein. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 40-jährigen aus Neuenkirchen, welche die B 61 in Richtung Sulingen befuhr. Der Pkw der 40-jähirgen kollidierte scheinbar ungebremst mit der Fahrerseite des Pkw des 68-jährigen. Der 68-jährige Fahrer und seine 70-jährige Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Pkw wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 40-jährige stand augenscheinlich unter Alkoholbeeinflussung und wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 40000,- Euro. Gegen beide Unfallbeteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde der 40-jährigen im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Bassum - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit einer leicht verletzten Person

Am 19.07.2025, gegen 13.05 Uhr, bog eine 43-jährige aus Bassum mit ihrem Pkw von der Straße Am Haferkamp nach rechts auf die Börder Straße ein und wollte kurz danach nach links auf eine Grundstückszufahrt einfahren. Der dahinter befindliche 62-jährige aus Hude erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den Pkw auf. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000,- Euro.

