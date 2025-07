Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Trunkenheit im Verkehr - Wagenfeld, Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Sulingen, Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW ist es am Dienstag, um 12:25 Uhr, an der Kreuzung der Blockener Straße / Neuer Weg in Stuhr gekommen. Eine 28-jährige Autofahrerin beabsichtigte mit ihrem Auto vom Neuen Weg nach links auf die Blockener Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer vorfahrtsberechtigten 82-Jährigen, die die Blockener Straße aus Richtung Blocken in Richtung Stuhr befuhr. Die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die beteiligten PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR.

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Stark alkoholisiert hat sich ein 31-jähriger Syker am Dienstagabend, gegen 22:25 Uhr, hinter das Steuer seines PKW gesetzt. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Straße Suurend konnten die Polizeibeamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch und alkoholtypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen schließlich einen Wert von 2,34 Promille. Dem Syker wurde der Führerschein abgenommen und er musste eine Blutprobe abgeben. Ihm erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wagenfeld - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr, gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße Am Gottesgraben einzudringen. Der Einbruchversuch misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, gemeldet werden.

Sulingen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt.

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Radfahrer, der am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, den für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Nienburger Straße in Richtung Lange Straße befuhr. Eine 58-jährige Autofahrerin, die von einer Grundstückszufahrt nach rechts auf die Nienburger Straße einbiegen wollte, übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Radfahrer wurde nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell