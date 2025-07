Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Unter Drogeneinfluss zur Polizei - Ehrenburg, Mitfahrer bei Unfall schwer verletzt - Drentwede, Motorrad kollidiert mit Reh ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Unter Drogeneinfluss zur Polizeiwache gefahren

Einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ein 37-jähriger Wehyer, nachdem er am Montag, um 11:05 Uhr, mit seinem PKW zur Polizeiwache fuhr und den Polizeibeamten Cannabisgeruch bei dem 37-Jährigen auffiel. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ebenfalls positiv fiel der Atemalkoholtest des Mannes aus. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 1,15 Promille an. Der Weyher musste seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihm erwartet nun ein Strafverfahren und die gerichtliche Einziehung seines Führerscheins.

Stuhr - Einbruchversuch in Firma

In der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, haben Unbekannte versucht, sich gewaltsam Zutritt auf ein Firmengrundstück in der Bergiusstraße zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten ein Zufahrtstor aufzubrechen, was jedoch misslang. Hinweise können der Polizei in Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, gemeldet werden.

Asendorf - Einbruch in leerstehendes Bauernhaus

Vom 10.07.2025 bis zum 21.07.2025 kam es in einem leerstehenden Bauernhaus in der Barkloger Straße zu einem Einbruch. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus, konnten ersten Erkenntnissen nach aber kein Stehlgut erlangen. Hinweis nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Ehrenburg - Mitfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Montag, um 18:10 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Polen mit seinem Auto die L 342 aus Twistringen kommend in Richtung Ehrenburg. Mit im PKW befanden sich insgesamt drei Mitfahrer im Alter von 32 bis 52 Jahren. Im Ortsteil Stocksdorf kam der Fahrer vermutlich aufgrund starker Übermüdung mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte im weiteren Verlauf mehrere Bäume. Während der Fahrer und der Beifahrer nach jetzigem Stand unverletzt blieben, wurden die 37 und 52 Jahre alten Männer, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank befunden haben, schwer verletzt. Sie kamen mit Prellungen und Schnittwunden in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 7.500EUR beziffert. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung.

Diepholz - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Autos

Ein noch unbekannter Täter suchte in der Zeit von Sonntagmittag bis zum Montagmorgen das Gelände eines Autohauses in der Kruppstraße auf und zerkratzte anschließend den Lack von insgesamt 14 PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, zu informieren.

Drentwede - Motorrad kollidiert mit Reh

Mehrere Motorradfahrer befuhren am Montag, um 11:50 Uhr, die K 33 / Sudholz aus Richtung B 51 kommend in Richtung Eydelstedt, als plötzlich ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Der erste Motorradfahrer konnte dem Tier noch ausweichen, während der zweite Motorradfahrer mit dem Reh kollidierte. Der 62-jährige Emdener kam im weiteren Verlauf mit seinem Krad zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad rutschte nach der Kollision über den Asphalt und war anschließend nicht mehr fahrbereit.

