Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann verrät sich nach Hehlerei selbst

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein Mann spazierte gestern Abend durch den Erfurter Hauptbahnhof. Dabei fiel einer Streife der Bundespolizei beim flüchtigen Blick auf, dass an seiner Oberbekleidung noch eine Diebstahlssicherung vorhanden war.

Daraufhin wurde der Reisende angehalten und überprüft. Angesprochen auf die Sicherung gab der 38-jährige Deutsche an, dass er das T-Shirt zuvor von einem Freund erhalten habe.

Dass es sich bei dem Oberteil um Diebesgut handeln könnte, kam ihn nicht in den Sinn. Grund hierfür könnte der gemessene Atemalkoholwert von etwas mehr als drei Promille gewesen sein.

Das mutmaßlich gestohlene T-Shirt wurde sichergestellt. Es muss nun ermittelt werden, ob es einem Geschäft zugeordnet werden kann.

Der Mann erhielt ein Ersatzkleidungsstück, aber auch eine Anzeige wegen dem Anfangsverdacht der Hehlerei.

