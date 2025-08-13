PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verfassungswidrige Symboliken am Hauptbahnhof gezeigt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Bundespolizisten entdeckten im Rahmen der Streifentätigkeit am Dienstagabend einen Mann am Erfurter Hauptbahnhof, der verfassungsfeindliche Symboliken zur Schau stellte.

Der Mann, der oberkörperfrei unterwegs war, wurde angehalten und überprüft. Der 39-jährige Deutsche trug insgesamt vier Hakenkreuze als Tätowierung.

Er wurde durch Bundespolizisten strafrechtlich belehrt und aufgefordert, die Symboliken in der Öffentlichkeit durch geeignete Kleidung zu verdecken.

Im Anschluss wurde er aus der Kontrolle entlassen, jedoch nicht ohne die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichnungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

