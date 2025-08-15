PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrtausschluss am Hauptbahnhof und Widerstand gegen Beamte

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 31-Jähriger startete seine Reise am Donnerstagabend mit einem ICE in Frankfurt am Main, allerdings ohne die dafür erforderliche Fahrkarte. Im Zug fiel er zudem durch lautstarkes und aggressives Verhalten auf. Das Bahnpersonal informierte deswegen die Bundespolizei.

Beim Halt im Erfurter Hauptbahnhof sollte der Fahrtauschluss erfolgen. Dem kam der Reisende nicht freiwillig nach. Der Mann versuchte sich der hinzugezogenen Streife zu entziehen und schimpfte lautstark auf die Bundesrepublik Deutschland. Als die Uniformierten ihn festhielten, versuchte er sich loszureißen. Er musste gefesselt werden. Dabei versuchte er die eingesetzten Beamten zu treten. Ein Tritt verfehlte dabei den Kopf eines Bundespolizisten.

Bei dem Deutschen wurden zudem ein Abwehrspray sowie ein Butterflymesser gefunden. Den Renitenten erwarten Anzeigen wegen der ticketlosen Fahrt, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
