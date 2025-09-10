Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisender fällt durch Wahnvorstellungen auf

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Auf Fahrgäste machte ein Mann am späten Dienstagnachmittag während der Zugfahrt von Northeim nach Nordhausen einen verwirrten Eindruck. Er äußerte gegenüber anderen Reisenden Verfolgungswahn. Diese tätigten daraufhin den Notruf.

Bei Ankunft der Regionalbahn in Nordhausen wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizei befragt und kontrolliert.

Ein Drogenschnelltest deutete auf den Konsum von Betäubungsmitteln durch den Letten hin. Auf Grund seines Zustandes wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Der 22-Jährige kam anschließend unter polizeilicher Begleitung in ein Klinikum.

Darüber hinaus suchte die niedersächsische Justiz nach dem Mann, weil dieser eine Diebstahlshandlung begangen haben soll. Wegen eines Eigentumsdeliktes verbüßte der lettische Staatsangehörige im Jahr 2025 bereits mehrere Tage Freiheitsstrafe in einer bayrischen Vollzugsanstalt.

