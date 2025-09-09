Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kostspieliges "Geschäft" auf dem Bahnsteig

Grimmenthal, Bahnhof Grimmenthal (ots)

Heute Morgen, kurz nach 7:00 Uhr, waren Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Grimmenthal eingesetzt. Die Uniformierten trauten ihren Augen nicht, als sie aus der Entfernung sahen, wie ein Mann am helllichten Tage öffentlichkeitswirksam an ein Wartehäuschen urinierte.

Dabei störte es ihn offenbar nicht, dass die Bahnsteige 1 und 2 am frühen Morgen von anderen Reisenden gesäumt waren.

Angesprochen auf die Verunreinigung der Bahnanlage und sein Fehlverhalten zeigte sich der 54-Jährige uneinsichtig.

Die Nutzung der Toilette im Zug oder die Erledigung seines "kleinen Geschäfts" im fußläufig erreichbaren WC hätten dem Deutschen die Ordnungswidrigkeitenanzeige erspart.

