PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Männer geraten am Hauptbahnhof aneinander

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Mittwochabend kam es im Bereich der Unterführung des Erfurter Hauptbahnhofes zu einem Streit zwischen zwei Männern. Die beiden Deutschen kannten sich und im Laufe der Zeit muss sich zwischenmenschlich einiges angestaut haben. Das Fass lief gestern aus bisher noch unbekannten Gründen über.

Der 39-Jährige überkippte den Älteren, einen 50-Jährigen, mit dem Inhalt einer Bierflasche. Dieser ließ sich das nicht gefallen und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Streithälsen. Ein Team der Bahnsicherheit und Beamte der Bundespolizei trennten die Männer. Bei beiden wurden Atemalkoholisierungen von etwa 1.5 Promille gemessen. Vor diesem Hintergrund werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Vernehmung geladen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:20

    BPOLI EF: Wortgefecht endet mit Anspucken auf Bahnsteig

    Erfurt, Hauptbahnhof Erfurt (ots) - Am Dienstagmittag hielt sich ein 54-jähriger Mann im Wartebreich eines Bahnsteiges im Erfurter Hauptbahnhof auf. Eigenen Angaben zufolge rauchte er dort. Zwei ältere Frauen begaben sich in seine Richtung und sollen ihn in ausländischer Sprache beschimpft haben, woraus sich ein Wortgefecht entwickelt habe. Im weiteren Verlauf soll der Rauchende bespuckt worden sein. Der Mann ekelte ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:46

    BPOLI EF: Bahnreisender fällt durch Wahnvorstellungen auf

    Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots) - Auf Fahrgäste machte ein Mann am späten Dienstagnachmittag während der Zugfahrt von Northeim nach Nordhausen einen verwirrten Eindruck. Er äußerte gegenüber anderen Reisenden Verfolgungswahn. Diese tätigten daraufhin den Notruf. Bei Ankunft der Regionalbahn in Nordhausen wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizei befragt und kontrolliert. Ein Drogenschnelltest deutete ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:40

    BPOLI EF: Kostspieliges "Geschäft" auf dem Bahnsteig

    Grimmenthal, Bahnhof Grimmenthal (ots) - Heute Morgen, kurz nach 7:00 Uhr, waren Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Grimmenthal eingesetzt. Die Uniformierten trauten ihren Augen nicht, als sie aus der Entfernung sahen, wie ein Mann am helllichten Tage öffentlichkeitswirksam an ein Wartehäuschen urinierte. Dabei störte es ihn offenbar nicht, dass die Bahnsteige 1 und 2 am frühen Morgen von anderen Reisenden gesäumt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren