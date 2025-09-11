Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Männer geraten am Hauptbahnhof aneinander

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Mittwochabend kam es im Bereich der Unterführung des Erfurter Hauptbahnhofes zu einem Streit zwischen zwei Männern. Die beiden Deutschen kannten sich und im Laufe der Zeit muss sich zwischenmenschlich einiges angestaut haben. Das Fass lief gestern aus bisher noch unbekannten Gründen über.

Der 39-Jährige überkippte den Älteren, einen 50-Jährigen, mit dem Inhalt einer Bierflasche. Dieser ließ sich das nicht gefallen und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Streithälsen. Ein Team der Bahnsicherheit und Beamte der Bundespolizei trennten die Männer. Bei beiden wurden Atemalkoholisierungen von etwa 1.5 Promille gemessen. Vor diesem Hintergrund werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Vernehmung geladen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell