Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kopfhörer bei günstiger Gelegenheit entwendet - NDH

Nordhausen (ots)

Auf dem Bahnhofsplatz nutzten derzeit Unbekannte eine günstige Gelegenheit aus, um eine Jacke aus einem Kinderwagen zu entwenden. In dieser befanden sich hochwertige Kopfhörer im Wert von mehreren hundert Euro. Durch ein Ortungssystem in den Inear-Kopfhörern konnte die Spur bis in die Hallesche Straße verfolgt werden, wo sie sich jedoch verlor. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und Fahnden nach dem Täter.

