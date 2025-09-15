Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfälle auf der BAB A 8

Augsburg (ots)

BAB A8 / zwischen AS Augsburg-Ost und AS Dasing / FR München - Am Montag (15.09.2025) kam es zeitgleich zu mehreren Auffahrunfällen auf der Autobahn A 8 zwischen den Anschlussstellen AS Augsburg-Ost und AS Dasing.

Gegen 07.15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer insgesamt drei unterschiedliche Unfallörtlichkeiten in diesem Bereich. Es kam zu Auffahrunfällen mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen. Zehn Personen wurden dabei leicht verletzt, fünf Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gebracht. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Alle zehn beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesem Grund sperrten die Einsatzkräfte die Autobahn in Fahrtrichtung München. Ab 08.50 Uhr gaben die eingesetzten Beamten den Verkehr einspurig über den Standstreifen frei. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten bis 10.50 Uhr an. Anschließend konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang abermals an die rechtzeitige Bildung einer Rettungsgasse. Immer wieder stellen Einsatzkräfte hier falsches Verhalten der Verkehrsteilnehmer fest.

Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache. Unfallzeugen werden gebeten, die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell