Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (15.09.2025), in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße.
Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
