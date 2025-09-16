Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.09.2025), in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße.

Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell