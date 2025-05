Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung an Papiercontainern

Meiningen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an Papercontainern, welche im Wohngebiet Am Kiliansberg in Meiningen, aufgestellt waren. Durch mindestens eine unbekannte Tatperson wurde ein Papiercontainer in Brand gesetzt. In der weiteren Folge wurde ein zweiter Container von den Flammen erfasst, sodass letztendlich beide Container zerstört wurden. Die im Vollbrand stehenden Container wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 03693 5910 an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen übermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell