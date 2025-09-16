Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.09.2025) ereignete sich an der Kreuzung zur Stettiner Straße / Steinerne Furt ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 18.20 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinernen Furt unterwegs. Der 84-Jährige fuhr in die gleiche Richtung. Beim Rechtsabbiegen übersah der Unbekannte den 84-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Der Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird derzeit geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell