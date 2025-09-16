PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (14.09.2025), gegen 02.00 Uhr, bis Montag (15.09.2025), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto.

Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände entweder gar nicht oder zumindest nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Vergewissern Sie sich zudem, dass ihr Fahrzeug stets verschlossen ist, auch wenn ihre Abwesenheit nur für wenige Minuten geplant ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Montag (15.09.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Einparken eines Autos im Tannenweg. Gegen 17.30 Uhr beschädigte ein 39-Jähriger Autofahrer beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Der 39-Jährige weigerte sich anschließend seine Personalien anzugeben. Ein hinzugekommener Passant nahm beim 39-Jährigen außerdem Alkoholgeruch wahr. Die 48-Jährige verständigte daraufhin ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:18

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (15.09.2025) war ein 36-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Riedlingerstraße unterwegs. Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann auf Höhe der Dieselstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Polizeibeamten zudem eine geringe Menge ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (15.09.2025) ereignete sich an der Kreuzung zur Stettiner Straße / Steinerne Furt ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Gegen 18.20 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinernen Furt unterwegs. Der 84-Jährige fuhr in die gleiche Richtung. Beim Rechtsabbiegen übersah der Unbekannte den 84-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren