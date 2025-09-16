Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (14.09.2025), gegen 02.00 Uhr, bis Montag (15.09.2025), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in der Proviantbachstraße geparkten Auto.

Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände entweder gar nicht oder zumindest nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Vergewissern Sie sich zudem, dass ihr Fahrzeug stets verschlossen ist, auch wenn ihre Abwesenheit nur für wenige Minuten geplant ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell