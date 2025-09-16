Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Montag (15.09.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Einparken eines Autos im Tannenweg.

Gegen 17.30 Uhr beschädigte ein 39-Jähriger Autofahrer beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Der 39-Jährige weigerte sich anschließend seine Personalien anzugeben. Ein hinzugekommener Passant nahm beim 39-Jährigen außerdem Alkoholgeruch wahr. Die 48-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der 39-Jährige begab sich zunächst in seine Wohnung und konnte dort von der Streife angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten dessen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 39-Jährigen.

