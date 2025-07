Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision mit Straßenbaum: 64-jähiger Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Geldern (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es gegen 10:50 Uhr an der Straße "Am Holländer See" in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann aus Aachen, in einem grauen Peugeot 307, die Straße "Am Holländer See" in Fahrtrichtung Geldern. Dabei kam der Mann, vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls, nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Aachener wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, während an der Unfallstelle ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt wurde. Die Angehörigen des 64-Jährigen wurden durch Kräfte des polizeilichen Opferschutzes betreut. (pp)

