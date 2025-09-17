Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (15.09.2025) verletzte ein 21-jähriger Mann einen 18-Jährigen am Königsplatz mutmaßlich mit einem Messer. Ein weiterer 18-Jähriger trat den nun am Boden liegenden 18-Jährigen mit dem Fuß. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. In der Folge griff der 21-Jährige den 18-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer an und verletzte diesen am Bein sowie am Oberarm. Der 18-Jährige ging dabei zu Boden. Ein weiterer 18-Jähriger trat anschließend auf den am Boden Liegenden ein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die Männer zunächst. Auch anhand der Videoüberwachung konnte eine sofortige und zielgerichtete Fahndung erfolgen. Dabei nahmen die Einsatzkräfte die 18- bzw. 21-jährigen Tatverdächtigen bereits nach kurzer Zeit fest. Der 18-jährige Angegriffene wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 21-Jährige und der 18-Jährige am Dienstag (16.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Verzug. Der 21-jährige sowie der 18-jährige Tatverdächtige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell