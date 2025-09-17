PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW Brand auf der BAB 7 bei Seesen

Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 (hos) Am 16.09.2025 kam es gegen 22:55 Uhr, auf der BAB 7 kurz vor der Anschlussstelle Seesen in Fahrtrichtung Hannover, zu einem PKW Brand.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin aus Hildesheim bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte mit ihrem PKW (Opel Astra) auf dem Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten bevor der PKW in Vollbrand geriet und blieb unverletzt.

Durch die FFW Seesen wurde der brennende PKW gelöscht. Während der Löscharbeiten war die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Die Schadenshöhe wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:28

    POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Ochtersum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Straße Sohldfeld kam es im Zeitraum von Dienstag, 09.09.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 14.09.2025, 21:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Objekt, welches anschließend nach Diebesgut durchsucht wurde. Hierbei erbeuteten die Eindringlinge mehrere ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:26

    POL-HI: Unbekannte stehlen Jaguar in Drispenstedt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Sonntag, 14.09.2025, 11:00 Uhr, und Montag, 15.09.2025, 11:00 Uhr, wurde im Heinrich-Bertram-Ring in Drispenstedt ein weißer Jaguar XF entwendet. Das knapp neun Jahre alte Fahrzeug stand nach vorliegenden Informationen zuvor auf einem Parkplatz und verfügt über ein Keyless-Go-System. Zeugen, denen eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren