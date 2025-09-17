Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW Brand auf der BAB 7 bei Seesen

Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 (hos) Am 16.09.2025 kam es gegen 22:55 Uhr, auf der BAB 7 kurz vor der Anschlussstelle Seesen in Fahrtrichtung Hannover, zu einem PKW Brand.

Die 24-jährige Fahrzeugführerin aus Hildesheim bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte mit ihrem PKW (Opel Astra) auf dem Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten bevor der PKW in Vollbrand geriet und blieb unverletzt.

Durch die FFW Seesen wurde der brennende PKW gelöscht. Während der Löscharbeiten war die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Die Schadenshöhe wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell