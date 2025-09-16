POL-HI: Unbekannte stehlen Jaguar in Drispenstedt
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Sonntag, 14.09.2025, 11:00 Uhr, und Montag, 15.09.2025, 11:00 Uhr, wurde im Heinrich-Bertram-Ring in Drispenstedt ein weißer Jaguar XF entwendet.
Das knapp neun Jahre alte Fahrzeug stand nach vorliegenden Informationen zuvor auf einem Parkplatz und verfügt über ein Keyless-Go-System.
Zeugen, denen eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.
