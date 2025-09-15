PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Diebstahl in Kieswerk Barnten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Barnten (jan) - In der Zeit vom Fr., 12.09.2025, 16:00 Uhr bis Mo., 15.09.2025, 12:00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter:innen auf das Gelände des Kieswerkes in Barnten. Von einem dortigen Stromkasten wurden Kupferkabel in einer Gesamtlänge von etwa 50 Metern abgetrennt und entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

