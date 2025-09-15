Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl in Kieswerk Barnten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Barnten (jan) - In der Zeit vom Fr., 12.09.2025, 16:00 Uhr bis Mo., 15.09.2025, 12:00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter:innen auf das Gelände des Kieswerkes in Barnten. Von einem dortigen Stromkasten wurden Kupferkabel in einer Gesamtlänge von etwa 50 Metern abgetrennt und entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

