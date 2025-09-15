Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall in 31008 Elze

Ortsteil Sehlde

Hildesheim (ots)

(hem) Am 15.09.2025 befuhr ein 86-jähriger Mann aus der Ortschaft Eime gegen 12:45 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Eimer Straße in Sehlde aus der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Eime und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach jetzigem Ermittlungsstand kollidierte der Fahrzeugführer im weiteren Verlauf mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Grundstücksmauer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eimer Straße in beide Richtungen vollgesperrt. Neben sechs Feuerwehrkräften aus der Ortschaft Sehlde waren ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell