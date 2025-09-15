PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall in 31008 Elze
Ortsteil Sehlde

Hildesheim (ots)

(hem) Am 15.09.2025 befuhr ein 86-jähriger Mann aus der Ortschaft Eime gegen 12:45 Uhr mit einem Kleinkraftrad die Eimer Straße in Sehlde aus der Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Eime und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach jetzigem Ermittlungsstand kollidierte der Fahrzeugführer im weiteren Verlauf mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Grundstücksmauer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eimer Straße in beide Richtungen vollgesperrt. Neben sechs Feuerwehrkräften aus der Ortschaft Sehlde waren ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:59

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Tat am Marienfriedhof

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag kam es zu einem versuchten Handtaschenraub. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Mann aus Sarstedt kurz vor 11:00 Uhr im Eingangsbereich der Parkanlage Marienfriedhof, Ecke Pepperworth / Butterborn, auf und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hatte ihm Marihuana angeboten. Die zwei Männer gerieten jedoch in Streit und der Unbekannte forderte ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:41

    POL-HI: Küchenbrand in Mehrparteienhaus in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße Butterborn in Hildesheim. Die Bewohner des Hauses verließen selbstständig das Gebäude, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Vier Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren