Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Brände in Dormagen halten Polizei und Feuerwehr auf Trab

Dormagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.08.) kam es im Stadtgebiet Dormagen zu drei Bränden. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen 35 Jahre alten Mann aus Dormagen als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Zunächst war am Dienstag (26.08.), gegen 23:40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Am Stellwerk" ein weißer Ford Fiesta in Brand geraten. Der Brand hatte sich offenbar von einem der Vorderreifen auf das Fahrzeug ausgebreitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Kleinwagen wurde dennoch stark beschädigt.

Kurz darauf, gegen 23:45 Uhr, wurde der Polizei im Bereich Zonser Straße/ Raphaelsweg erneut ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Polizeibeamte konnten den Brand mit ihrem Feuerlöscher löschen und Schlimmeres verhindern. Dennoch wurde der schwarze Renault Trafic so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist. Auch in diesem Fall hatte sich der Brand augenscheinlich von einem der Fahrzeugreifen aus weiterverbreitet.

Am Mittwoch (27.08.), gegen 00:30 Uhr, rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei dann zur Hackhauser Straße in Hackenbroich aus. Dort waren vor einem Discounter aus bislang unbekannten Gründen mehrere Rollcontainer mit Lebensmitteln in Brand geraten. Trotz Brandbekämpfung durch die Feuerwehr entstand auch hier erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Fahndung hielten Polizeibeamte einen 35 Jahre alten Mann aus Dormagen an. In seinem Fahrzeug konnte neben mehreren Feuerzeugen auch Grillanzünder aufgefunden werden. Der Dormagener äußert sich nicht zu dem Tatverdacht gegen ihn. Da keine Haftgründe vorlagen, musste der Mann nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell