Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnwagen

Neuss (ots)

Diebe haben in der Zeit von Sonntag (24.08.), 11:00 Uhr, bis Montag (25.08.), 07:00 Uhr, an der Kaarster Straße in Vogelsang einen Wohnwagen gestohlen. Der Wohnanhänger vom Typ Fendt 550 mit dem Kennzeichen NE-FL 2025 war auf einem umzäunten Grundstück abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schnitten die Täter einen Zaun auf und öffneten gewaltsam ein verschlossenes Tor, um auf das Gelände zu gelangen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

