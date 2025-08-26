PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Wohnmobil

Kaarst (ots)

In der Zeit von Sonntag (24.08.), 21:00 Uhr, bis Montag (25.08.), 19:40 Uhr, haben Unbekannte an der Ludwig-Erhard-Straße im Kaarster Westen ein Wohnmobil gestohlen. Das Reisemobil vom Typ Karmann Davis 590 mit dem Kennzeichen NE-NE 1201 hatte sein Besitzer auf der Straße abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:34

    POL-NE: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

    Grevenbroich (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Samstag (23.08.), gegen 23:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Straße "An der Kolpingschule" in Wevelinghoven. Die Flammen griffen auch auf den Balkon einer Nachbarwohnung über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Von den 18 Bewohnern wurden fünf durch Rauchgase verletzt. Rettungskräfte transportierten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren