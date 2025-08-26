Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Wohnmobil

Kaarst (ots)

In der Zeit von Sonntag (24.08.), 21:00 Uhr, bis Montag (25.08.), 19:40 Uhr, haben Unbekannte an der Ludwig-Erhard-Straße im Kaarster Westen ein Wohnmobil gestohlen. Das Reisemobil vom Typ Karmann Davis 590 mit dem Kennzeichen NE-NE 1201 hatte sein Besitzer auf der Straße abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/.

