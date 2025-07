Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Pech: 57-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend (05.07.2025) einen 57-jährigen Mann in Wachtberg-Pech in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte seine Ehefrau über den Polizeinotruf Angaben zu einer Bedrohung gemacht. Der 57-Jährige soll sie in der gemeinsamen Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht haben, woraufhin sie diese verlassen habe.

Bei dem folgenden Polizeieinsatz wurde der 57-Jährige gegen 22:45 Uhr von hinzugezogenen Spezialeinheiten in der Wohnung fixiert und in Gewahrsam genommen. Beim Zugriff wurde der Mann leicht verletzt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus werden Folgemaßnahmen geprüft. In der Wohnung wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

