Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Samstag (23.08.), gegen 23:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Straße "An der Kolpingschule" in Wevelinghoven. Die Flammen griffen auch auf den Balkon einer Nachbarwohnung über.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Von den 18 Bewohnern wurden fünf durch Rauchgase verletzt. Rettungskräfte transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Mehrere Wohnungen waren zunächst unbewohnbar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

