Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Samstag (23.08.), gegen 23:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Straße "An der Kolpingschule" in Wevelinghoven. Die Flammen griffen auch auf den Balkon einer Nachbarwohnung über.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Von den 18 Bewohnern wurden fünf durch Rauchgase verletzt. Rettungskräfte transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Mehrere Wohnungen waren zunächst unbewohnbar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 13:26

    POL-NE: Pkw-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren E-Scooter - Frau schwer verletzt

    Grevenbroich (ots) - Ein 64-jähriger Grevenbroicher Pkw-Fahrer hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag (22.08.) gegen 16:45 Uhr auf dem Rheydter Straße beim Rückwärtsfahren eine Frau schwer verletzt. Der Mann beabsichtigte offenbar nach dem Parken rückwärts von der Rheydter Straße in die Arndtstraße zu fahren, um sein Fahrzeug zu wenden und ...

  • 25.08.2025 – 13:22

    POL-NE: VW Multivan gerät in Brand

    Grevenbroich (ots) - Am Samstagabend (23.08.), gegen 23:50 Uhr, geriet ein VW Multivan auf der Straße An der Eiche in Wevelinghoven in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch entstand an dem Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine Pechfackel, die zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube lag, den Brand ausgelöst haben. Wie die Fackel dorthin ...

  • 25.08.2025 – 13:21

    POL-NE: Auto gerät in Brand

    Dormagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.) geriet an der Hackhauser Straße in Hackenbroich ein Auto in Brand. Zeugen entdeckten gegen 01:20 Uhr den brennenden Skoda Octavia Kombi auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch wurde das Fahrzeug fast vollständig zerstört. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, ...

