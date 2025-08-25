Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: VW Multivan gerät in Brand
Grevenbroich (ots)
Am Samstagabend (23.08.), gegen 23:50 Uhr, geriet ein VW Multivan auf der Straße An der Eiche in Wevelinghoven in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch entstand an dem Fahrzeug erheblicher Sachschaden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine Pechfackel, die zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube lag, den Brand ausgelöst haben. Wie die Fackel dorthin gelangte, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
