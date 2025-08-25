Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin bei Kollision schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Bei einem Abbiegevorgang eines Pkws wurde eine 76-jährige Neusserin schwer verletzt.

Der Pkw befuhr am Freitag (22.08.) gegen 11:00 Uhr die Viersener Straße in Richtung Kaarster Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte die 72-jährige Neusser Fahrzeugführerin nach links abzubiegen und ihrer Fahrt in Richtung Vogelsang fortzusetzen. Zeitgleich überquerte die 76-Jährige als Fußgängerin die Kaarster Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin. Diese wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der polizeilichen Aufnahme teilweise gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen und sucht für eine genaue Rekonstruktion des Unfalls Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell