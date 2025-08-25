PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin bei Kollision schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Bei einem Abbiegevorgang eines Pkws wurde eine 76-jährige Neusserin schwer verletzt.

Der Pkw befuhr am Freitag (22.08.) gegen 11:00 Uhr die Viersener Straße in Richtung Kaarster Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte die 72-jährige Neusser Fahrzeugführerin nach links abzubiegen und ihrer Fahrt in Richtung Vogelsang fortzusetzen. Zeitgleich überquerte die 76-Jährige als Fußgängerin die Kaarster Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin. Diese wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der polizeilichen Aufnahme teilweise gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen und sucht für eine genaue Rekonstruktion des Unfalls Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 08:00

    POL-NE: Die Polizei startet gut vorbereitet ins Neusser Bürgerschützenfest 2025

    Neuss (ots) - "Auch dieses Jahr stehen beim Neusser Bürgerschützenfest das gesellige Beisammensein und die Brauchtumspflege wieder im Vordergrund", betont Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. "Wir wünschen uns ein friedliches und fröhliches Fest für Jung und Alt", so der Landrat weiter. Ab Freitag (29.08.) bis ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 06:59

    POL-NE: Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Montag (25.08.), gegen 02:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann, der sich unberechtigt in einer Wohnung auf der Further Straße in Neuss aufhalten soll. Als die Polizei eintraf, zog sich der 29-jährige Verdächtige in die Wohnung zurück und reagierte nicht auf Anweisungen der Ordnungshüter. Zudem warf er Betäubungsmittel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren