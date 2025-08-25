Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Brand

Dormagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.) geriet an der Hackhauser Straße in Hackenbroich ein Auto in Brand. Zeugen entdeckten gegen 01:20 Uhr den brennenden Skoda Octavia Kombi auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch wurde das Fahrzeug fast vollständig zerstört.

Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

