PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemitteilung Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

Neuss (ots)

Mit Pressemittelung von Montag, 25.08.2025 - 06:59 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6103091) berichteten wir von einem Einsatz auf der Further Straße, bei dem auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen.

Die Person, ein 29-jähriger Mann, konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde vermutliches Betäubungsmittel (Cannabis) in nicht geringer Menge aufgefunden. Eine Schusswaffe allerdings nicht. Für die Durchsuchungen wurden auch spezialisierte Polizeihunde hinzugezogen.

Der 29-Jährige steht im Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Er wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14, unter anderem zu dem vermeintlichen Schussgeräusch und dem mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln, dauern an. Ebenso wird geprüft, aus welchem Grund und in wie Fern berechtigt sich der Mann in der betroffenen Wohnung aufgehalten hat.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:34

    POL-NE: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

    Grevenbroich (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Samstag (23.08.), gegen 23:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Straße "An der Kolpingschule" in Wevelinghoven. Die Flammen griffen auch auf den Balkon einer Nachbarwohnung über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Von den 18 Bewohnern wurden fünf durch Rauchgase verletzt. Rettungskräfte transportierten sie ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:26

    POL-NE: Pkw-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren E-Scooter - Frau schwer verletzt

    Grevenbroich (ots) - Ein 64-jähriger Grevenbroicher Pkw-Fahrer hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag (22.08.) gegen 16:45 Uhr auf dem Rheydter Straße beim Rückwärtsfahren eine Frau schwer verletzt. Der Mann beabsichtigte offenbar nach dem Parken rückwärts von der Rheydter Straße in die Arndtstraße zu fahren, um sein Fahrzeug zu wenden und ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:22

    POL-NE: VW Multivan gerät in Brand

    Grevenbroich (ots) - Am Samstagabend (23.08.), gegen 23:50 Uhr, geriet ein VW Multivan auf der Straße An der Eiche in Wevelinghoven in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, dennoch entstand an dem Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine Pechfackel, die zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube lag, den Brand ausgelöst haben. Wie die Fackel dorthin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren