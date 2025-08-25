Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemitteilung Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

Neuss (ots)

Mit Pressemittelung von Montag, 25.08.2025 - 06:59 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6103091) berichteten wir von einem Einsatz auf der Further Straße, bei dem auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen.

Die Person, ein 29-jähriger Mann, konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde vermutliches Betäubungsmittel (Cannabis) in nicht geringer Menge aufgefunden. Eine Schusswaffe allerdings nicht. Für die Durchsuchungen wurden auch spezialisierte Polizeihunde hinzugezogen.

Der 29-Jährige steht im Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Er wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14, unter anderem zu dem vermeintlichen Schussgeräusch und dem mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln, dauern an. Ebenso wird geprüft, aus welchem Grund und in wie Fern berechtigt sich der Mann in der betroffenen Wohnung aufgehalten hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell