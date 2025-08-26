PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versammlung im Rhein-Kreis Neuss - Polizei in Meerbusch im Einsatz

Meerbusch / Köln (ots)

Die Polizei bereitet sich am kommenden Donnerstag (28. August) intensiv auf eine Versammlungslage im Rhein-Kreis Neuss in Meerbusch vor und wird dazu mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei im Einsatz sein. Eine Privatperson hat zu dem Thema "Für Frieden und Abrüstung" einen Aufzug mit rund 200 Teilnehmenden angemeldet.

Aufgrund mehrerer themengleicher Versammlungslagen im Kölner Stadtgebiet am letzten Augustwochenende (30./31. August) ist der Polizei Köln auch dieser Aufzug als zuständige Versammlungsbehörde übertragen worden.

Der Aufzug soll zwischen 14.30 und 16 Uhr von der Moerser Straße aus starten. Anschließend ziehen die Teilnehmenden über die Hindenburgstraße und die Friedrich-von-der-Leyen-Straße bis zur Hildegundisallee. Von dort führt der Aufzugsweg dann wieder über die Florastraße zurück zum Ausgangsort.

Einsatzleiter Martin Lotz betont: "Wir haben uns intensiv auf diesen Einsatz vorbereitet, um sowohl das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als auch die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Gleichzeitig werden wir weder Gewalt noch unfriedliche Aktionen dulden. Bei Straftaten oder Verstößen gegen Auflagen werden wir konsequent und frühzeitig einschreiten."

Infolge der Versammlung müssen Anwohner zwischen 14.30 und 16 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Die Polizei Neuss und die Polizei Köln informieren über aktuelle Lageentwicklungen auf ihren Social Media-Kanälen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

