Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angeblicher Trödelhändler betrügt Seniorin

Neuss (ots)

Eine 79-jährige Neusserin ist offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden.

Soweit bisher bekannt kontaktierten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Seniorin zunächst telefonisch, gaben sich als Mitarbeiter eines Trödelladens aus und äußerten Interesse am Kauf verschiedener Gegenstände. Am Dienstag (26. August), suchte einer der Verdächtigen die Neusserin gegen 13 Uhr in ihrer Wohnung an der Lortzingerstraße in Rosellen auf. Dort ließ er sich diverse Gegenstände und Schmuckstücke zeigen. Man wurde sich handelseinig. Der mutmaßliche Betrüger gab an, Geld von der Bank holen zu müssen, und verließ gegen 15.30 Uhr das Gebäude. Die 79-Jährige stellte daraufhin fest, dass mehrere Gegenstände fehlten. Der Mann kehrte nicht zurück.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem mutmaßlichen Betrüger.

Dieser wird beschrieben als Mann im Alter von etwa 45 bis 50 Jahren, etwa 185 Zentimeter groß und von arabischem Erscheinungsbild. Er soll eine Glatze haben. Bekleidet war er mit einem hellblauen Oberteil und einer gleichfarbigen Hose.

Wer Hinweise auf diese Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise können ebenfalls per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Gerade ältere Menschen werden immer wieder in betrügerischer Absicht kontaktiert. Deswegen ist es wichtig, sich mit dieser Thematik und dem Vorgehen der Verbrecher zu befassen. Nützliche Tipps und Hinweise hat die Polizei deswegen online unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zusammengestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

