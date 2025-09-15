PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Tat am Marienfriedhof

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag kam es zu einem versuchten Handtaschenraub.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Mann aus Sarstedt kurz vor 11:00 Uhr im Eingangsbereich der Parkanlage Marienfriedhof, Ecke Pepperworth / Butterborn, auf und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hatte ihm Marihuana angeboten. Die zwei Männer gerieten jedoch in Streit und der Unbekannte forderte seine Umhängetasche. Zudem schlug er ihn u.a. mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das 38-jährige Opfer lief daraufhin zum Hildesheimer Hauptbahnhof, wo Beamte der Bundespolizei kurze Zeit später auf ihn aufmerksam wurden. Das Opfer wurde nach der Befragung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

   - männlich
   - ca. 185 cm bis 190 cm groß
   - jung (spezifische Einschätzung wird nicht angegeben)
   - braune Haare, die nach hinten gegelt sind
   - muskulöse/kräftige Statur
   - südländisches Erscheinungsbild
   - kein Bartwuchs

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Die Beamten leiteten ein gesondertes Verfahren gegen den 38-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

