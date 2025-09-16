PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Straße Sohldfeld kam es im Zeitraum von Dienstag, 09.09.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 14.09.2025, 21:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Objekt, welches anschließend nach Diebesgut durchsucht wurde. Hierbei erbeuteten die Eindringlinge mehrere Schmuckgegenstände.

Mögliche Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat, nimmt die Polizei unter der Nummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

