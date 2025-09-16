Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung Polizei Verden

Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Crash zwischen Lkw und Taxi - Drei leicht verletzte Personen

Thedinghausen. Am Montag, gegen 09.30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Achimer Landstraße/Zum Klärwerk zu einem Crash zwischen einem Lkw und einem Taxi. Der 22-jährige Lkw-Fahrer befuhr die Achimer Landstraße in Richtung Werder. Der 59-jährige Taxifahrer wollte von der Straße Zum Klärwerk auf die Achimer Landstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde der Taxifahrer, sowie ein 37-jähriger und 52-jähriger Fahrgast verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde von der Polizei auf 22000 Euro geschätzt.

Zusammenstoß zwischen Radlader und Pkw

Verden. Am Montag, gegen 12.50 Uhr, kam es auf der Straße Am Allerufer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radlader und einem Pkw. Der 30-jährige Baggerfahrer fuhr aus dem Baustellenbereich auf die Straße Am Allerufer ein. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 66-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Aufprall wurde die 60-jährige Beifahrerin des Audi verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zusammenstoß zwischen Pkw wund E-Scooter - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ritterhude. Am frühen Montagmorgen, gegen 05.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Am Großen Geeren/Kantstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer. Der 52-jährige Audi-Fahrer wollte von der Berliner Straße nach links in die Straße Am Großen Geeren abbiegen und übersah den von rechts kommenden 34-jährigen E-Scooter-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell