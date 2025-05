Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohn-und Geschäftshaus besprüht

Gotha (ots)

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag das Parteibüro der Partei "Die Linke". Der oder die unbekannten Täter besprühten eine Fensterscheibe des Wohn- und Geschäftshauses in der Blumenbachstraße von Gotha mit hellbrauner und schwarzer Farbe. Eine mögliche politische Tatmotivation ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder Identifizierungen der Täter beitragen können. Az 139154 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell