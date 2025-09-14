PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.09.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Maisanhänger umgekippt

Kirchlinteln. Am 13.09.2025, um 17:15 Uhr, ist in der Straße "Trahe" (K13) ein mit Mais beladener Anhänger umgekippt. Der Anhänger kippte in den Seitenraum und verlor seine Ladung. Die Zugmaschine, ein Traktor, kippte glücklicherweise nicht um, sodass niemand verletzt wurde. Für die Dauer der Bergung, die durch ortsansässige Landwirte mit vereinten Kräften durchgeführt wurde, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bereich PK Achim

Einbruch in Ärztehaus

Oyten. In der Nacht vom 12.09 auf den 13.08 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Hausarztpraxis in einem Ärztehaus in der Beethovenstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Praxis nach möglichem Diebesgut und konnten Bargeld in geringer dreistelliger Höhe erlangen. In die anderen Praxen versuchten die Täter ebenfalls einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Alkoholisiert am Steuer

Langwedel. Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstagabend eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin, die zunächst bei einer Bäckerei in der Bremer Straße in Langwedel aufgefallen ist. Die 55-jährige Fahrerin eines BMW konnte durch die Polizeibeamten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb sie eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein der 55-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Bereich PK Osterholz

   - keine presserelevanten Ereignisse -

