Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstähle aus Pkw und Schuppen++Fußgängerin auf Parkplatz leicht verletzt++Drei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstähle aus Pkw und Schuppen+ Emtinghausen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich Emtinghausen zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Bislang unbekannte Täter betraten diverse Grundstücke und stahlen Wertsachen aus den Fahrzeugen. Zudem sollen die Täter sich an Schuppen und Garagen zu schaffen gemacht haben und aus diesen auch Werkzeug und Fahrräder entwendet haben.

In diesem Zusammenhang wird nochmal darauf hingewiesen, keine Wertsachen in Fahrzeugen liegenzulassen und Schuppen und Garagen zu verschließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen und prüft auch Zusammenhänge mit ähnlichen Diebstahlserien im Bereich Riede und Thedinghausen. Anwohner werden dazu gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen zu kontrollieren und verdächtige Inhalte oder Personen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgängerin auf Parkplatz leicht verletzt+ Grasberg. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Kirchdamm wurde am Donnerstagvormittag eine 52-Jährige leicht verletzt. Ein 60-jähriger Fahrer eines Opel übersah die Frau, als sie ihren Einkaufwagen über den Parkplatz schob und fuhr über ihren Fuß. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

+Drei Verletzte bei Auffahrunfall+ Osterholz-Scharmbeck. An einem Fußgängerüberweg in der Straße Marktweide fuhr am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, ein Ford auf einen Skoda. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer bremste verkehrsbedingt am Zebrastreifen. Die nachfolgende 42-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Beide Beteiligte sowie ein Kind in dem Ford wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro beziffert.

