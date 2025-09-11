Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge++Pkw kommt von Fahrbahn ab++Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt++Motorradfahrer überschlägt sich++Jugendlicher verursacht Unfallserie++Einbruch in Transporter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtzentrum zu mehreren Einbrüchen in Transporter. Die Firmenfahrzeuge standen in der Straße Worth, Adalbert-Stifter-Straße, Lönsweg und in der Lindhooper Straße. Die bislang unbekannten Täter zerstörten eine Scheibe und verschafften sich darüber Zugang in die Fahrzeuge. Sie entwendeten diverse Elektrogeräte, Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+ Achim. Mittwochfrüh, gegen 6 Uhr, kam eine 62-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Die Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße Am Lahbusch aus Richtung Borstel, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überfuhr zunächst eine Weidenumzäunung, überquerte anschließend etwa 50 Meter eines angrenzenden Maisfeldes und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.500 Euro.

+Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt+ Ottersberg. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 55-jährige Autofahrerin befuhr die Straße Am Damm in Richtung Otterstedt und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und gerade überholen wollte. In der Folge kam es zur Kollision, wobei sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Motorrad nicht zugelassen war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

+Motorradfahrer überschlägt sich+ Verden. Am Mittwochabend kam es gegen 19:50 Uhr auf der Groß Hutberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine Pkw-Fahrerin bremste ab, um am Fahrbahnrand anzuhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. In der Folge wurde der 21-jährige Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 51-jährige VW-Fahrerin verletzte sich leicht, konnte jedoch vor Ort medizinisch versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Fahrbahn musste anschließend gereinigt werden.

+Jugendlicher verursacht Unfallserie+ Oyten. In der Bergstraße verursachte ein 17 Jahre alter Jugendlicher am Mittwoch, gegen 23:20 Uhr, eine Serie von Verkehrsunfällen mit geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit dem Opel der Eltern losgefahren. Bereits beim Ausparken beschädigte er einen ersten Pkw. Im Verlauf fuhr er einmal auf der Bergstraße hin und zurück und beschädigte dabei 11 weitere Pkw. Die Fahrzeuge waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Durch den entstandenen Schaden am Opel beschädigte der Jugendliche zudem noch die Fahrbahn. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde gegen ihn im Anschluss ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche den Unfall gesehen haben und genauere Angaben zum Unfallablauf machen können. Sie sollen auch zum Teil die Fahrt gefilmt haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 oder der Polizei Oyten unter 04207-911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Transporter+ Ritterhude. In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen in der Riesstraße abgestellten Transporter ein. Der Wagen war auf einer Freifläche gegenüber dem Ritterhuder Landhaus, zwischen dem Hamme Forum und dem Landhaus, geparkt. Die Täter verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Riesstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

