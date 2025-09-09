Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leicht verletzter Radfahrer++Radfahrer missachtet Rotlicht++Bargeld und Automaten gestohlen++Fahrerin übersieht Radfahrerin+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leicht verletzter Radfahrer+ Achim. Bei einem Unfall in der Straße Zum Achimer Bahnhof wurde am Montagmittag ein 25-Jähriger auf einem Pedelec leicht verletzt. Ein 44-jähriger Skodafahrer wollte von der L167 nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs. Der Radfahrer kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

+Radfahrer missachtet Rotlicht+ Achim. An der Kreuzung der Brückenstraße zur Verdener Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 83-jähriger Fahrer eines Renault bog an der Kreuzung bei Grünlicht auf die L158 ab. Obwohl die Ampel für ihn Rotlicht anzeigte, fuhr ein 41-jähriger Radfahrer auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 83-Jährige bemerkte dies zu spät und touchierte den Radfahrer. In der Folge stürzte dieser und verletzte sich leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bargeld und Automaten gestohlen+ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Montagmorgen, gegen 04.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bremerhavener Heerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster an der Vorderseite an und betraten die Gaststätte. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und einen Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fahrerin übersieht Radfahrerin+ Ritterhude. Eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr am Montagmittag auf der Straße Im Dicken Ort und wollte an der Bremer Straße nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 63-jährige Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell