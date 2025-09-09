PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leicht verletzter Radfahrer++Radfahrer missachtet Rotlicht++Bargeld und Automaten gestohlen++Fahrerin übersieht Radfahrerin+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leicht verletzter Radfahrer+ Achim. Bei einem Unfall in der Straße Zum Achimer Bahnhof wurde am Montagmittag ein 25-Jähriger auf einem Pedelec leicht verletzt. Ein 44-jähriger Skodafahrer wollte von der L167 nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs. Der Radfahrer kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

+Radfahrer missachtet Rotlicht+ Achim. An der Kreuzung der Brückenstraße zur Verdener Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 83-jähriger Fahrer eines Renault bog an der Kreuzung bei Grünlicht auf die L158 ab. Obwohl die Ampel für ihn Rotlicht anzeigte, fuhr ein 41-jähriger Radfahrer auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 83-Jährige bemerkte dies zu spät und touchierte den Radfahrer. In der Folge stürzte dieser und verletzte sich leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bargeld und Automaten gestohlen+ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Montagmorgen, gegen 04.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bremerhavener Heerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster an der Vorderseite an und betraten die Gaststätte. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und einen Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fahrerin übersieht Radfahrerin+ Ritterhude. Eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr am Montagmittag auf der Straße Im Dicken Ort und wollte an der Bremer Straße nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 63-jährige Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 08:58

    POL-VER: +Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung+

    Landkreis Verden (ots) - Achim. Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, musste die A27 zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost in beiden Fahrtrichtungen nach einem Verkehrsunfall zeitweise voll gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte einem 48 Jahre alten Fahrer während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit ein Reifen und er verlor die Kontrolle über seinen Audi. Er geriet nach rechts gegen die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:29

    POL-VER: +Suche nach Person an der Weser+

    Landkreis Osterholz (ots) - Schwanewede. Im Bereich der Weser am Nedderwarder Weg kam es am frühen Sonntagmorgen und Montagmittag zu einer Personensuche, nachdem zwei Zeugen eine mögliche vermisste Person gemeldet hatten. Am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, befanden sich die beiden Zeugen auf dem Parkplatz des Nedderwarder Wegs direkt an der Weser. Im Scheinwerferlicht hätten sie eine männliche Person beobachten können, ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:15

    POL-VER: +In Reihenhaus eingebrochen++Scheunenbrand in Quelkhorn++Klimagerät gerät in Brand++Einbrecher bei Flucht gesehen++Betrunkener Fahrer gefährdet unbekannten Verkehrsteilnehmer+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +In Reihenhaus eingebrochen+ Verden. In der Zeit von Dienstag bis Sonntag kam es in der Lesumstraße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die bislang unbekannten Täter zerstörten ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und verschafften sich darüber Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren