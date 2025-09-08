Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Suche nach Person an der Weser+

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Im Bereich der Weser am Nedderwarder Weg kam es am frühen Sonntagmorgen und Montagmittag zu einer Personensuche, nachdem zwei Zeugen eine mögliche vermisste Person gemeldet hatten.

Am Sonntag, gegen 00:20 Uhr, befanden sich die beiden Zeugen auf dem Parkplatz des Nedderwarder Wegs direkt an der Weser. Im Scheinwerferlicht hätten sie eine männliche Person beobachten können, welche zunächst am Wasser gestanden habe und anschließend am Flussufer in Richtung Norden entlanggegangen sei. Als sie nach ca. einer halben Stunde die Person nicht wieder gesehen hätten, seien sie ihm nachgegangen und hätten in ca. 50-60 m Entfernung zum Parkplatz das dunkelblau-grüne T-Shirt des Mannes am Flussufer gefunden.

Der Mann soll ca. 20-30 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben.

Es wurden umgehend Such- und Rettungseinheiten von diversen Stellen entsandt. Bei der Suche waren die Freiwillige Feuerwehr Schwanewede mit der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen und der Freiwilligen Feuerwehr Worpswede mit der Ortsfeuerwehr Neu St. Jürgen mit einem Drohnenteam, die Berufsfeuerwehr Bremen mit einem Einsatzleitwagen und einem Mehrzweckboot und die Rettungshundestaffel mit Maintrailer vom Landkreis Osterholz zur Absuche eingesetzt. Nach Ausschöpfung der möglichen Ressourcen wurde die Suche gegen 07 Uhr ohne Feststellungen beendet.

Am Montag, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, erfolgte eine erneute Absuche des Bereichs, diesmal mit einem Polizeihubschrauber. Trotz umfänglicher Maßnahmen konnte die bislang unbekannte Person nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Person ins Wasser gegangen ist. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Identität der vermissten Person oder auf etwaige strafbare Handlungen.

Hinweise zu dem Mann können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell