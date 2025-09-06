Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz - Samstag, 06.09.2025

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Fahrzeugführer trotz Zusammenprall mit Baum leicht verletzt

Blender - Am Freitag, den 05.09.2025, um 08:30 Uhr, befuhr der 33-jährige Bremer mit seinem Sprinter die Oister Dorfstraße in Richtung Hoya. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrer verletzte sich leicht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 EUR

Unbekannte Täter schlagen Scheiben ein

Oyten - Am Freitag, dem 05.09.2025, um 03:46 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe sowie die Scheibe der Schiebetür eines Firmenfahrzeuges ein, welches auf einem Parkplatz abgeparkt war. Aus diesem Fahrzeug entwendeten sie diverses Werkzeug in einem Gesamtwert von ca. 7.000 EUR. Daraufhin konnten die Täter ungehindert flüchten.

Grünschnitt löst Heckenbrand aus

Achim - Am Freitag, dem 05.09.2025, um 20:33 Uhr, geriet eine Hecke in der Uphuser Heerstraße in Brand, da eine 70-jährige Anwohnerin ihren Grünschnitt verbrannte. Das Feuer breitete sich auf die Nachbarshecke aus, konnte aber durch den Einsatz der Feuerwehr wieder gelöscht werden.

Pkw-Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Oyten - Am Samstag, dem 06.09.2025, um 03:10 Uhr, kontrollierten die Kollegen der Polizei Achim einen 49-jährigen Bremer, der mit seinem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Außerdem wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Fahrradfahrer stürzt in Verden-Walle

+++ Zeugen gesucht +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 23:00 Uhr in der Straße Achtern Hoff zu einem Verkehrsunfall mit einem 52-jährigen Fahrradfahrer. Aufgrund einer erlittenen Kopfplatzwunde des Fahrradfahrers, können keine vollständigen Angaben zum Unfallhergang gemacht werden. Daher wird nach weiteren Zeugen, insbesondere im Hinblick auf weitere Unfallbeteiligte, gesucht. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter 04231/806-0.

