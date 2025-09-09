Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung+

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, musste die A27 zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost in beiden Fahrtrichtungen nach einem Verkehrsunfall zeitweise voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen platzte einem 48 Jahre alten Fahrer während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit ein Reifen und er verlor die Kontrolle über seinen Audi. Er geriet nach rechts gegen die Außenschutzplanke eines Parkplatzes für Schwertransporter, durchbrach diese und stieß gegen die dahinterliegende Außenschutzplanke. Von dort schleuderte er zurück über die Fahrbahn und kollidierte mit der Betonleitwand. Anschließend kam der Audi quer auf der Fahrbahn zum Stehen und musste im Verlauf abgeschleppt werden.

Der 48-Jährige konnte seinen Pkw eigenständig verlassen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Durch den Unfall entstand ein Trümmerfeld auf beiden Richtungsfahrbahnen. Ein in Richtung Walsrode fahrender 42-Jähriger wurde von herüberfliegenden Trümmerteilen getroffen. Sein Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 42-Jährige blieb dabei unverletzt. Ein weiterer 51-jähriger Verkehrsteilnehmer stellte im Verlauf ebenfalls einen Schaden an seinem VW fest, nachdem er durch das Trümmerfeld gefahren war.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn aufgrund des Trümmerfeldes und ausgelaufener Betriebsstoffe waren beide Richtungsfahrbahnen zunächst voll gesperrt. In Richtung Walsrode wurde nach 45 Minuten zunächst ein Fahrstreifen freigegeben, bis um 17.45 Uhr die Sperrung vollständig aufgehoben wurde. In Richtung Bremen wurde die A27 ab der Anschlussstelle Langwedel bis ca. 20.50 Uhr voll gesperrt. Der aufgestaute Verkehr in der Vollsperrung konnte gegen 17:30 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell