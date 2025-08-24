PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Mehrere berauschte Fahrer erwischt

Landstuhl (ots)

Am Samstagmorgen haben Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl bei Kontrollen im Stadtgebiet gleich zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde um circa 01:30 Uhr in der Weiherstraße ein 46-jähriger Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Bei dem Mann ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung und ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen 06:30 Uhr ging den Beamten schließlich in der Saarbrücker Straße der zweite Verkehrssünder ins Netz. Der 24-jährige Autofahrer erzielte nach einer offenbar durchzechten Nacht einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille und bewegte sich dabei knapp unterhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen beide Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt. Ihnen drohen jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein empfindliches Fahrverbot. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

