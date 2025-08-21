PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl von Kennzeichenpaar

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 08:15 Uhr-12:30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Kennzeichenpaar. Diese waren an einem Omnibus montiert. Das Fahrzeug stand geparkt an einem Schwimmbad in der Schernauer Straße in Ramstein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, bitten wir Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369-14399 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden. |PILan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

