Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: ABC-Schützen sind Verkehrsanfänger: Wichtige Tipps in Sachen "Sicherer Schulweg"

Landstuhl (ots)

Die Einschulung ist für Kinder ein ganz besonderer Tag, markiert 
dieser doch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die 
Schulneulinge - häufig auch als ABC-Schützen bezeichnet - sehen sich 
infolge dieses wichtigen Schritts mit verschiedensten 
Herausforderungen konfrontiert. Damit ein jeder ABC-Schütze sicher 
zur Schule kommt, verstärkt die Polizei Landstuhl im Zeitraum 
unmittelbar nach der Einschulung vielerorts die Verkehrskontrollen im
Umkreis der Grundschulen. An der Grundschule in der AU in Landstuhl 
traf die Polizei auf die sechsjährige Nelja und den gleichaltrigen 
Mats. Beide wurden gerade frisch eingeschult. Die neun Jahre alte Ida
begleitete die beiden und konnte schon wichtige Tips zum Verhalten 
auf dem Schulweg geben. Damit den neuen Schulkindern auf ihrem 
Schulweg nichts passiert, gab die Landstuhler Inspektion einige 
Tipps, die den Schulweg sicherer machen.

   - Vermeiden Sie "Elterntaxis". Nur wenn Ihr Kind selbst aktiver 
     Teilnehmer im Straßenverkehr ist, kann es eigene Erfahrungen 
     sammeln.
   - Planen sie mit ihrem Kind den Schulweg, vermeiden sie hierbei 
     stark befahrene Straßen.
   - Auch ein kleiner Umweg, wie zum Beispiel über einen 
     Fußgängerüberweg oder über eine Ampelanlage, kann den Schulweg 
     sicherer machen.
   - Laufen sie den besprochenen Weg mehrfach schon vor Schulbeginn 
     gemeinsam mit ihrem Kind ab.
   - Versuchen sie ihrem Kind in altersgerechter Art und Weise die 
     grundlegenden Verkehrsregeln zu erklären.
   - Verdeutlichen Sie, wie wichtig der Blick von links-rechts-links 
     ist, bevor ihr Schützling die Straße überquert.

Und ganz wichtig:  Seien Sie stets selbst ein gutes Vorbild im 
Straßenverkehr |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

