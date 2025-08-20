Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: ABC-Schützen sind Verkehrsanfänger: Wichtige Tipps in Sachen "Sicherer Schulweg"

Landstuhl (ots)

Die Einschulung ist für Kinder ein ganz besonderer Tag, markiert dieser doch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die Schulneulinge - häufig auch als ABC-Schützen bezeichnet - sehen sich infolge dieses wichtigen Schritts mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert. Damit ein jeder ABC-Schütze sicher zur Schule kommt, verstärkt die Polizei Landstuhl im Zeitraum unmittelbar nach der Einschulung vielerorts die Verkehrskontrollen im Umkreis der Grundschulen. An der Grundschule in der AU in Landstuhl traf die Polizei auf die sechsjährige Nelja und den gleichaltrigen Mats. Beide wurden gerade frisch eingeschult. Die neun Jahre alte Ida begleitete die beiden und konnte schon wichtige Tips zum Verhalten auf dem Schulweg geben. Damit den neuen Schulkindern auf ihrem Schulweg nichts passiert, gab die Landstuhler Inspektion einige Tipps, die den Schulweg sicherer machen. - Vermeiden Sie "Elterntaxis". Nur wenn Ihr Kind selbst aktiver Teilnehmer im Straßenverkehr ist, kann es eigene Erfahrungen sammeln. - Planen sie mit ihrem Kind den Schulweg, vermeiden sie hierbei stark befahrene Straßen. - Auch ein kleiner Umweg, wie zum Beispiel über einen Fußgängerüberweg oder über eine Ampelanlage, kann den Schulweg sicherer machen. - Laufen sie den besprochenen Weg mehrfach schon vor Schulbeginn gemeinsam mit ihrem Kind ab. - Versuchen sie ihrem Kind in altersgerechter Art und Weise die grundlegenden Verkehrsregeln zu erklären. - Verdeutlichen Sie, wie wichtig der Blick von links-rechts-links ist, bevor ihr Schützling die Straße überquert. Und ganz wichtig: Seien Sie stets selbst ein gutes Vorbild im Straßenverkehr |pilan

